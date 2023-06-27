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  1. В Україні

Нацкомісія пропонує писати назву міста «Бровари» по-новому

17:34, 27 червня 2023
Національна комісія зі стандартів державної мови визначила перелік населенних пунктів, яким рекомендовано змінити назви.
Нацкомісія пропонує писати назву міста «Бровари» по-новому
Фото з відкритих джерел
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Національна комісія зі стандартів державної мови визначила перелік сіл, селищ і міст, яким рекомендовано змінити назви. Про це йдеться в рішенні Нацкомісії, оприлюдненому на офіційному сайті.

Зазначається, що даний перелік містить понад 1,4 тисяч населених пунктів України.

Відомо, що над списком працювала робоча група, до складу якої увійшли фахівці-філологи та історики вищої освіти з усіх регіонів України.

Саме на підставі пропозицій членів робочої групи Нацкомісія визначила перелік назв сіл, селищ і міст, які потребують зміни через невідповідність орфографічним, граматичним і словотворчим нормам української мови або містять у назві ідеологеми, пов'язані з російською імперською політикою в Україні.

Так, зокрема, в Київській області пропонують змінити останню літеру «и» на «і» у назві міста «Бровари», а «Каменку» писати як «Кам’янка».

Також рекомендують перейменувати низку селищ і містечок, чиї назви апелюють до російської колоніальної політики. Це зокрема, Кавказ, Майське, Першотравневе, Чкаловка, Гвардійське тощо.

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