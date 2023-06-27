Нацкомиссия предлагает писать название города «Бровары» по-новому

Национальная комиссия по стандартам государственного языка определила список населенных пунктов, которым рекомендовано изменить названия.

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Национальная комиссия по стандартам государственного языка определила перечень деревень, поселков и городов, которым рекомендовано изменить названия. Об этом говорится в решении Нацкомиссии, обнародованном на официальном сайте.

Отмечается, что данный перечень содержит более 1,4 тысячи населенных пунктов Украины.

Известно, что над списком работала рабочая группа, в которую вошли специалисты-филологи и историки высшего образования из всех регионов Украины.

Именно на основании предложений членов рабочей группы Нацкомиссия определила перечень названий сел, поселков и городов, требующих изменения из-за несоответствия орфографическим, грамматическим и словообразовательным нормам украинского языка или содержащих в названии идеологемы, связанные с российской имперской политикой в Украине.

Так, в частности, в Киевской области предлагают сменить последнюю букву «и» на «i» в названии города «Бровари», а «Каменку» писать как «Кам'янка».

Также рекомендуют переименовать ряд поселков и городков, чьи названия апеллируют к российской колониальной политике. Это, в частности, Кавказ, Майское, Первомайское, Чкаловка, Гвардейское и т.д.

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