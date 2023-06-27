Предлагал несуществующие услуги: в Киевской области разоблачили дерзкого мошенника

В Киевской области мужчина размещал информацию о предоставлении ремонтных псевдоуслуг.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Обуховское управление полиции Киевщины обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный ввел его в заблуждение и завладел денежными средствами в сумме почти 90 тысяч гривен. Об этом говорится в пресс-службе полиции Киевской области.

«В ходе проведения оперативных мероприятий установлено, что 35-летний житель города Обухов совершал мошеннические действия в одном из мессенджеров. Мужчина размещал информацию о предоставлении ремонтных псевдоуслуг.

Условием была полная предоплата на материал, который необходим для выполнения работ. Мошенник связывался с покупателями для обсуждения всех деталей, а после получения средств тратил их по собственному усмотрению», - говорится в сообщении.

По факту мошенничества (ч.1 ст.190 УК) дознаватели начали досудебное расследование.

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