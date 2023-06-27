Раде рекомендуют освободить Госрезерв от уплаты судебного сбора

Комитет по экономическому развитию рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект, который предлагает реформировать действующую систему государственного материального резерва.

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Комитет по экономическому развитию рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект №9079 о государственных резервах. Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук.



Отмечается, что целью принятия законопроекта является обеспечение реформирования действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.



Так, законопроектом предлагается:



– разграничить государственный материальный резерв и мобилизационный резерв, четко определить балансодержатель как государственного материального резерва так и балансодержателей мобилизационного резерва и предоставить полномочия центральному органу исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере государственных резервов, по проверке наличия материальных ценностей государственных резервов;



– предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;



– законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;



– усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;



– предусмотреть возможность хранения топлива на территории стран Европы;



– внедрить вариант штрафных санкций, позволяющий усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования;



– предусмотреть, что решение о применении финансовых санкций является исполнительным документом;



– освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов, от уплаты судебного сбора;



– создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности с соблюдением требований законодательства, которым урегулирован вопрос доступа к информации с ограниченным доступом.

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