Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Депутаты готовятся разрешить хранить запасы госрезерва за пределами Украины

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендует депутатам принять во втором чтении законопроект о государственных резервах, который, в частности, предусматривает сохранение запасов госрезерва за пределами территории Украины.

Запретят ли украинцам покупать авто: анализ законопроекта

Правительство зарегистрировало законопроект, усложняющий возможность легально пользоваться новым авто для должников.

Большая Палата ВС отступила от заключения Верховного Суда о возможности обжалования определения суда первой инстанции об оставлении искового заявления без движения

Большая Палата Верховного Суда: Определение суда первой инстанции об оставлении искового заявления без движения подлежит апелляционному обжалованию только вместе с решением суда, если суд первой инстанции в этом определении устанавливает размер судебного сбора, который истец (заявитель) должен уплатить при обращении в суд или порядок его исчисления, однако лицо не соглашается либо с таким размером, либо с порядком его исчисления.

Низкий температурный режим на рабочем месте не может считаться мобингом, - суд

Суд отметил, что низкий температурный режим на рабочем месте истицы не может считаться мобингом, поскольку таковой не зависит от действий или бездействия работодателя.

Высший совет правосудия обратился в Минюст по поводу проверки общественной организации, которая вредит независимости судей и авторитету правосудия

В последние недели на сайте общественной организации разместили публикации относительно председателя Высшего совета правосудия Григория Усика и члена ВСП Николая Мороза.

  1. В Украине

Раде рекомендуют освободить Госрезерв от уплаты судебного сбора

14:01, 27 июня 2023
Комитет по экономическому развитию рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект, который предлагает реформировать действующую систему государственного материального резерва.
Раде рекомендуют освободить Госрезерв от уплаты судебного сбора
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Комитет по экономическому развитию рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект №9079 о государственных резервах. Об этом сообщил представитель правительства Тарас Мельничук.

Отмечается, что целью принятия законопроекта является обеспечение реформирования действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.

Так, законопроектом предлагается:

– разграничить государственный материальный резерв и мобилизационный резерв, четко определить балансодержатель как государственного материального резерва так и балансодержателей мобилизационного резерва и предоставить полномочия центральному органу исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере государственных резервов, по проверке наличия материальных ценностей государственных резервов;

– предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;

– законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;

– усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;

– предусмотреть возможность хранения топлива на территории стран Европы;

– внедрить вариант штрафных санкций, позволяющий усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования;

– предусмотреть, что решение о применении финансовых санкций является исполнительным документом;

– освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов, от уплаты судебного сбора;

– создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности с соблюдением требований законодательства, которым урегулирован вопрос доступа к информации с ограниченным доступом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Николай Хавронюк или Олег Рожнов: съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Зоряна Чевилюк
    Зоряна Чевилюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ольга Какауліна
    Ольга Какауліна
    головний спеціаліст прес-служби Державної судової адміністрації України
  • Анатолій Ємець
    Анатолій Ємець
    суддя Верховного Суду України