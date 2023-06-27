Раді рекомендують звільнити Держрезерв від сплати судового збору

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт, який пропонує реформувати чинну систему державного матеріального резерву.

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Комітет з питань економічного розвитку рекомендував Верховній Раді України прийняти в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №9079 про державні резерви. Про це повідомив представник Уряду Тарас Мельничук.

Зазначається, що метою прийняття законопроекту є забезпечення реформування діючої на сьогодні системи державного матеріального резерву.



Так, законопроєктом пропонується:



– розмежувати державний матеріальний резерв та мобілізаційний резерв, чітко визначити балансоутримувача як державного матеріального резерву так і балансоутримувачів мобілізаційного резерву та надати повноваження центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, з перевірки наявності матеріальних цінностей державних резервів;



– передбачити оновлені принципи та напрями формування номенклатури матеріальних цінностей;



– законодавчо закріпити поняття резервування, порядок та критерії відбору резервантів;



– удосконалити порядок проведення освіження матеріальних цінностей;



– передбачити можливість зберігання палива на території країн Європи;



– впровадити варіант штрафних санкцій, який надасть змогу посилити відповідальність та дозволить дисциплінувати суб’єктів господарювання;



– передбачити, що рішення про застосування фінансових санкцій є виконавчим документом;



– звільнити центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних резервів, від сплати судового збору;



– створити захищену автоматизовану базу даних, відповідно до якої здійснюються зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення інформації, та формування звітності, з дотриманням вимог законодавства, яким врегульовано питання доступу до інформації з обмеженим доступом.

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