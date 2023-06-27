$1300 за зняття арешту з майна: у Львові на хабарі погоріла посадовиця ДВС

Посадовиця державного органу вимагала та одержала від боржника неправомірну вигоду за сприяння в незаконному знятті арешту з майна.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру державній виконавиці одного із відділів державної виконавчої служби у місті Львові за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, посадовиця державного органу вимагала та одержала від боржника неправомірну вигоду за сприяння в незаконному знятті арешту з майна.

«Постановою державного виконавця рахунки чоловіка були заблоковані за несплату аліментів.

Однак, за 1 300 доларів США підозрювана обіцяла «вирішити це питання» та зняти з них арешт.

Правоохоронці затримали фігурантку в порядку ст. 208 КПК України, після одержання неправомірної вигоди.

Слідчі дії тривають, вирішується питання про відсторонення від займаної посади», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.