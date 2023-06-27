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  1. В Украине

$1300 за снятие ареста с имущества: во Львове на взятке погорела чиновница ГИС

17:12, 27 июня 2023
Чиновница государственного органа требовала и получила от должника неправомерную выгоду при содействии в незаконном снятии ареста с имущества.
$1300 за снятие ареста с имущества: во Львове на взятке погорела чиновница ГИС
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Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении государственной исполнительнице одного из отделов государственной исполнительной службы в городе Львове по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, чиновник государственного органа требовала и получила от должника неправомерную выгоду при содействии в незаконном снятии ареста с имущества.

«Постановлением государственного исполнителя счета мужчины были заблокированы за неуплату алиментов.

Однако за 1 300 долларов США подозреваемая обещала «решить этот вопрос» и снять с них арест.

Правоохранители задержали фигурантку в порядке ст. 208 УПК Украины, после получения неправомерной выгоды.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос об отстранении от занимаемой должности», - говорится в сообщении.

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