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Рада дозволила передачу даних пацієнтів з системи охорони здоров’я з обмеженнями: куди і з якою метою

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Денис Малюська заявив, що Рада прийняла закон, який спрощує евакуацію в’язниць

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  1. В Україні

Пропонував неіснуючі послуги: на Київщині викрили зухвалого шахрая

22:00, 27 червня 2023
На Київщині чоловік розміщував інформацію про надання ремонтних псевдопослуг.
Пропонував неіснуючі послуги: на Київщині викрили зухвалого шахрая
Фото: kv.npu.gov.ua
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До Обухівського управління поліції Київщини звернулася 36-річна місцева жителька. Вона повідомила, що невідома особа ввела її в оману та заволоділа грошовими коштами в сумі майже 90 тисяч гривень. Про це йдеться у пресслужбі поліції Київської області.

«Під час проведення оперативних заходів встановлено, що 35-річний мешканець міста Обухів скоював шахрайські дії в одному із месенджерів. Чоловік розміщував інформацію про надання ремонтних псевдопослуг.

Умовою була повна передплата за матеріал, який необхідний для виконання робіт. Шахрай звʼязувався з покупцями для обговорення всіх деталей, а після отримання коштів витрачав їх на власний розсуд», - сказано у повідомленні.

За фактом шахрайства (ч.1 ст.190 ККУ) дізнавачі розпочали досудове розслідування.

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