Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции, — СМИ

По данным СМИ, дипломатический статус, предоставленный Беларусью, Дмитрий Фирташ пытается доказать в суде.

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Бизнесмен Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет через работу при UNIDO – одном из малоизвестных для широких масс международных агентств в структуре ООН, которое должно способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира, пишет DW.

Сообщается, что Фирташ имеет статус советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене еще с 2021 года. Именно на основании этого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Чтобы доказать, что Фирташ как советник при UNIDO имеет статус дипломата, включая дипломатическую неприкосновенность, адвокаты бизнесмена в октябре 2021 года передали суду юридическую экспертизу, подготовленную одним из западноевропейских профессоров по международному праву.

В то же время Министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карточки от австрийского Министерства иностранных дел – то есть не считается лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, включая иммунитет.