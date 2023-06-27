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Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции, — СМИ

21:51, 27 июня 2023
По данным СМИ, дипломатический статус, предоставленный Беларусью, Дмитрий Фирташ пытается доказать в суде.
Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы уберечь от экстрадиции, — СМИ
Фото: GroupDF
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Бизнесмен Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет через работу при UNIDO – одном из малоизвестных для широких масс международных агентств в структуре ООН, которое должно способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира, пишет DW.

Сообщается, что Фирташ имеет статус советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене еще с 2021 года. Именно на основании этого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет.

Чтобы доказать, что Фирташ как советник при UNIDO имеет статус дипломата, включая дипломатическую неприкосновенность, адвокаты бизнесмена в октябре 2021 года передали суду юридическую экспертизу, подготовленную одним из западноевропейских профессоров по международному праву.

В то же время Министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карточки от австрийского Министерства иностранных дел – то есть не считается лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, включая иммунитет.

Суды предыдущих инстанций не признали дипломатического иммунитета Фирташа, однако Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело на рассмотрение в первой инстанции, обязав суд самостоятельно определить, признавать ли дипломатический иммунитет Фирташа.

В посольстве Беларуси в Австрии не ответили, чем именно занимается Фирташ в статусе советника постпреда Беларуси при международных организациях. Также неизвестно, было ли назначение Фирташа советником в Вене согласовано с Александром Лукашенко или правительством в Минске и по чьей именно инициативе он начал работать на этой должности.

Напомним, Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он обжаловал свою экстрадицию в США.

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