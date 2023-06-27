Нацкомиссия рекомендует рассмотреть переименование Запорожья

Нацкомиссия рекомендует «обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название».

Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая является центральным органом исполнительной власти, рекомендует рассмотреть переименование города Запорожье, отмечая, что название может не соответствовать стандартам. Об этом сказано в перечне рекомендаций Нацкомиссии.

Сообщается, что специалисты-филологи и историки высших учебных заведений из всех регионов Украины составили перечень из 1400 городов и сел, которые рекомендуется переименовать во исполнение закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Запорожье входит в перечень названия сел, поселков, городов области, которые "могут не соответствовать лексическим нормам украинского языка, в частности касаться российской имперской политики".

Комиссия рекомендует обосновать "целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название".

Между тем комиссия никак не объяснила, почему Запорожье соответствует или не соответствует новому законодательству.

Теперь у местной власти есть 6 месяцев, чтобы доказать о целесообразности областного центра или предложить свое название. Если они этого не сделают, парламент будет менять название города по решению этой комиссии.

Ранее сообщалось, что Нацкомиссия предлагает писать название города «Бровары» по-новому.

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