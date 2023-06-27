В результате ракетного удара по Краматорску погибло уже два человека, много раненых

На месте продолжают разбирать завалы.

Фото: МВД

В результате обстрела Краматорска два человека погибли, 22 получили ранения, из которых один ребенок. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов.

Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте.

Напомним, что сегодня россия ударила по Краматорску, ракета "прилетела" в заведение питания в центре города.

ОБНОВЛЕНО: Число погибших в Краматорске возросло до трех. Об этом сказали в полиции корреспонденту "Радио Свобода". Среди погибших – ребенок от 9 до 11 лет.

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