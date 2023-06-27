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В результаті ракетного удару по Краматорську загинуло вже дві людини, багато поранених

21:21, 27 червня 2023
На місці продовжують розбирати завали.
В результаті ракетного удару по Краматорську загинуло вже дві людини, багато поранених
Фото: МВС
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Внаслідок обстрілу Краматорська дві людини загинули, 22 — отримали поранення, з яких одна дитина. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків.

Триває розбір завалів. За наявною інформацією, там можуть знаходитися люди. Рятувальники та поліцейські працюють на місці.

Нагадаємо, що сьогодні росія вдарила по Краматорську, ракета "прилетіла" у заклад харчування у центрі міста. 

ОНОВЛЕНО: Кількість загиблих у Краматорську зросла до трьох. Про це сказали в поліції кореспонденту "Радіо Свобода". Серед загиблих – дитина від 9 до 11 років.

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