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АРМА отримає в управління майно дружини Медведчука Оксани Марченко вартістю понад 303 млн грн

21:09, 27 червня 2023
Мова йде про земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м.
АРМА отримає в управління майно дружини Медведчука Оксани Марченко вартістю понад 303 млн грн
Фото: Офіс Генпрокурора
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За клопотанням Бориспільської окружної прокуратури судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і цілісний майновий комплекс – базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Вартість цього майна становить понад 303 млн грн.

Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, що знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата - лідера забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука Оксана Марченка, а також ексміністр доходів і зборів часів Януковича. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб.

Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУНП в Київській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна.

 

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