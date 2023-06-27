АРМА отримає в управління майно дружини Медведчука Оксани Марченко вартістю понад 303 млн грн

Мова йде про земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м.

Фото: Офіс Генпрокурора

За клопотанням Бориспільської окружної прокуратури судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і цілісний майновий комплекс – базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Вартість цього майна становить понад 303 млн грн.

Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, що знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата - лідера забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» Віктора Медведчука Оксана Марченка, а також ексміністр доходів і зборів часів Януковича. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб.

Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУНП в Київській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.