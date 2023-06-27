АРМА получит в управление имущество супруги Медведчука Оксаны Марченко стоимостью более 303 млн грн

Речь идет о земельных участках лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и базе охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв.

Фото: Офис Генпрокурора

По ходатайству Бориспольской окружной прокуратуры судом наложен арест на земельные участки лесохозяйственного назначения площадью 9,5 га и целостный имущественный комплекс – базу охоты и спортивно-любительской ловли площадью 3021 кв. м. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Стоимость этого имущества составляет более 303 млн грн.

Речь идет о земельных участках с имущественным комплексом, которые находятся в собственности и пользовании обществ, фактическими конечными бенефициарными владельцами которых является супруга экс-народного депутата – лидера запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ» Виктора Медведчука Оксана Марченко, а также экс-министр доходов и сборов времен Януковича. Бывший министр переоформил компанию-собственника имущества на третьих лиц.

Досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением осуществляется следователями Бориспольского райуправления ГУНП в Киевской области (ч. 1 ст. 364 УК Украины).

В настоящее время идет процедура принятия в управление АРМА арестованного имущества.

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