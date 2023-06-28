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Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя

12:49, 28 червня 2023
Мовний омбудсман Тарас Кремінь вважає, що рішення Нацкомісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назв міст та селищ має бути скасоване.
Мовний омбудсман виступив проти перейменування Запоріжжя
Фото з відкритих джерел
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Мовний омбудсман Тарас Кремінь офіційно звернувся до Міністра освіти і науки України Оксена Лісового з проханням скасувати рішення Національної комісії зі стандартів державної мови щодо перейменування назв міст та селищ.

Уповноважений із захисту державної мови закликає Міністра доручити Національній комісії зі стандартів державної мови в найкоротший термін ухвалити нове рішення, яке повністю відповідатиме пункту 11 статті 8 Закону України «Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії».

«Рішення Нацкомісії повинно містити перелік обов'язкових для перейменування назв населених пунктів, які не відповідають стандартам державної мови, а також чіткі рекомендації щодо їх перейменування», - наголошує Тарас Кремінь.

«Аналіз назв населених пунктів, запропонованих до приведення у відповідність до стандартів державної мови, засвідчив як вихід Національної комісії зі стандартів державної мови за межі визначених Законом повноважень, так і відсутність передбачених Законом чітких рекомендацій щодо їх перейменування у більшості випадків», – йдеться у листі Уповноваженого на очільника МОН.

За словами Уповноваженого, перелік Нацкомісії містить велику кількість назв населених пунктів, які відповідають стандартам державної мови, а саме: Запоріжжя, Перемога, Зоряне, Мирне, Травневе, Маяк, Молодіжне, Об'єднане тощо.

Крім того, «у більшості рекомендацій не пропонується правильний варіант назви, а міститься дивне формулювання «обґрунтувати доцільність збереження поточної назви або запропонувати нову назву в установленому законодавством порядку», що не відповідає вимогам Закону», – наголосив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, Нацкомісія вважає за доцільне перейменувати Запоріжжя та Бровари.

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