Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський згадав приклад Князєва і заявив про нові правила перевірки доброчесності суддів на поліграфі

Володимир Зеленський: необхідно зробити більш жорсткими й правила перевірки доброчесності суддів, зокрема з використанням детектору брехні, поліграфу, а також маємо дати нове вагоме значення суду присяжних.

Які зміни чекають на суддів та адвокатів в зв’язку з рішенням РНБО щодо судової реформи

Поліграф, перевірка всіх суддів у разі підозри одному з колективу, переатестація суддів Верховного Суду та посилення ролі присяжних: «Судово-юридична газета» проаналізувала, які зміни планується внести у частині судової реформи в зв’язку з рішенням РНБО.

Колишнього поліцейського засудили за колабораціонізм – суд розглянув справу в рекордні строки

Колишнього поліцейського затримали 12 червня, заарештували 13 червня, а вже 16 червня він був засуджений.

В Україні дозволять авто з правим кермом: для кого парламент ухвалив закон

Верховна Рада ухвалила закон про використання в Україні авто з правим кермом.

Рада запровадила доплати для строковиків та курсантів: є умови

Депутати схвалили законопроєкт, який передбачає, що строковики та курсанти будуть отримувати щомісячно, відповідно 6 тисяч та 2350 гривень на умовах та в порядку, визначеному урядом.

  1. В Україні

Резніков назвав головний аргумент для запрошення України в НАТО

15:18, 28 червня 2023
Українська армія - єдина у світі, хто має бойовий досвід в стримуванні російських окупантів.
Резніков назвав головний аргумент для запрошення України в НАТО
Фото: Getty Images
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Головним аргументом для запрошення України до НАТО є те, що наша армія - єдина у світі, хто має бойовий досвід в стримуванні російських окупантів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю Financial Times.

За словами міністр, окрім того, Збройні сили України першими у світі почали бити росіян західною зброєю.

«Україна була єдиною країною в світі, яка мала бойовий досвід стримування росіян і почала бити їх зброєю НАТО. Який ще аргумент потрібен для того, щоб запросити Україну до НАТО?» - відзначив Резніков.

Саміт лідерів країн НАТО відбудеться у столиці Литви 11-12 липня. Україна, зі свого боку, усвідомлює те, що зможе приєднатися до Північноатлантичного Альянсу лише після завершення бойових дій.

Раніше стало відомо, що Столтенберг може залишитися на посаді генсека НАТО ще на рік.

Андрій Єрмак також заявив, що очікуваний результат саміту НАТО – запрошення України до Альянсу за спрощеною процедурою.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Микола Хавронюк чи Олег Рожнов: з’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Світлана Кулікова
    Світлана Кулікова
    суддя Київського апеляційного суду
  • Валерій Журавель
    Валерій Журавель
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді