Резніков назвав головний аргумент для запрошення України в НАТО

Українська армія - єдина у світі, хто має бойовий досвід в стримуванні російських окупантів.

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Головним аргументом для запрошення України до НАТО є те, що наша армія - єдина у світі, хто має бойовий досвід в стримуванні російських окупантів. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю Financial Times.

За словами міністр, окрім того, Збройні сили України першими у світі почали бити росіян західною зброєю.

«Україна була єдиною країною в світі, яка мала бойовий досвід стримування росіян і почала бити їх зброєю НАТО. Який ще аргумент потрібен для того, щоб запросити Україну до НАТО?» - відзначив Резніков.

Саміт лідерів країн НАТО відбудеться у столиці Литви 11-12 липня. Україна, зі свого боку, усвідомлює те, що зможе приєднатися до Північноатлантичного Альянсу лише після завершення бойових дій.

Раніше стало відомо, що Столтенберг може залишитися на посаді генсека НАТО ще на рік.

Андрій Єрмак також заявив, що очікуваний результат саміту НАТО – запрошення України до Альянсу за спрощеною процедурою.

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