Депутати підтримали законопроєкт про остаточне скасування штрафів за відсутність масок у продавців

Пропонується вилучити з законодавства норму про штрафи за обслуговування покупців продавцями без масок.

Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації рекомендує депутатам ухвалити у першому читанні законопроєкт №9405 про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України у зв'язку з завершенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, яким, зокрема пропонується остаточно скасувати штрафи для магазинів, продавці яких, обслуговують покупців без масок.

Законопроєктом пропонується внести зміни до статті 46 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та виключити звідти норму про штрафи для продавців, які працюють в магазинах чи на ринках без масок під час карантину.

Наразі пункт ж статті 46 закону «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» містить норму, яка передбачає, що за обслуговування споживачів у період дії карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, працівниками суб'єктів господарювання та/або безпосередньо фізичною особою - підприємцем без вдягнутих засобів індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно, юридична особа, фізична особа - підприємець сплачують штраф у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слід зазначити, що носіння маски вже давно є рекомендованим під час карантину, тому штрафні санкції за відсутність засобу захисту хоча і існують, однак, на практиці, не застосовуються.

Як відомо, карантин в Україні буде завершено 1 липня.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується остаточно скасувати штраф за перебування у громадському транспорті без маски.

Автор: Ярослав Конощук

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