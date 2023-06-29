П’яним влаштував смертельну ДТП на Столичному шосе: суд покарав водія

Винуватець смертельної ДТП на Столичному шосе постав перед судом.

Судом оголошено обвинувальний вирок 38-річному водію за фактом вчинення ДТП зі смертельними наслідками у стані алкогольного сп’яніння (ч. 3 ст. 286 - 1 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«Дорожня пригода сталася 12 вересня 2021 року на Столичному шосе.

Прокурором у суді доведено, що обвинувачений, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп’яніння автомобілем «Honda Accord», рухався по Столичному шосе у напрямку м. Обухів. Під час руху водій скоїв зіткнення з попутним автомобілем «KIA Ceed», після чого вказані транспортні засоби виїхали на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення із ще 6 автомобілями.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще четверо отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості», - сказано у повідомленні.

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