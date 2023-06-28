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  1. У світі

У Стокгольмі поліція дозволила чоловікові спалити копію Корану

14:20, 28 червня 2023
Шведська поліція дозволила чоловікові провести акцію зі спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі.
У Стокгольмі поліція дозволила чоловікові спалити копію Корану
Фото з відкритих джерел
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У Стокгольмі поліція видала дозвіл чоловікові на проведення акцію, під час якої планують спалити копію Корану біля мечеті. Про це пише DN.

За даними видання, акція зі спалення Корану, яка запланована на 28 червня, була дозволена місцевою поліцією.

Зазначається, що ініціатор акції, 37-річний чоловік, вже подавав раніше заявки на її проведення, однак вони тоді були відхилені.

Чоловік запевняє, що спалення не пов'язане із заявкою Швеції на вступ до НАТО і не є актом ненависті проти мусульман, а є критика Корану і законів шаріату.

Акція має відбутися сьогодні, в день початку триденного мусульманського свята Курбан-байрам, за участі двох людей.

Відомо, що поліція Стокгольма викликала підкріплення з інших частин країни на випадок будь-яких порушень громадського порядку, пов'язаних із демонстрацією.

Слід зазначити, що мусульманську священну книгу спалюють у Швеції не вперше. У січні цього року її спалили біля посольства Туреччини.

Ця акція призвела до тижневих протестів мусульманів, які закликали до бойкоту шведських товарів.

Влада Туреччини так само неодноразово висловлювала обурення антитурецькими акціями у Швеції. Тим часом Швеція заявляє, що свобода слова твердо закріплена в її конституції.

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