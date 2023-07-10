Следователи и прокуроры обязаны подавать в суд материалы в электронной и бумажной форме — ГП ИСС

В силу УПК следователь, дознаватель и прокурор должны подавать материалы в суд одновременно в двух формах, сообщили в госпредприятии ГСА.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что в связи с отсутствием интеграции между автоматизированной системой документооборота суда и информационно-телекоммуникационной системой досудебного расследования следователь, дознаватель, прокурор обязаны подавать в суд материалы в бумажной и электронной форме с использованием квалифицированного электронной подписи (пункт 206 Переходных положений Уголовного процессуального кодекса Украины).

«То есть суды принимают от следователей, дознавателей и прокуроров документы одновременно в двух формах, что упрощает работу работникам аппарата суда хотя бы в части отсутствия необходимости их сканировать», - говорится в сообщении.

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