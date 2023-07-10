Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Правительство одобрило законопроект, который должен позволить оценить уровень удовлетворенности бизнеса и граждан налоговой

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий, что Минфин будет утверждать показатели эффективности налоговой, что должно позволить оценить уровень удовлетворенности бизнеса услугами налоговой.

Денис Малюска опроверг обыски ГБР в Минюсте

ГБР не приходило в Минюст с обысками, отметил министр юстиции.

Депутаты поддержали законопроект о раскрытии банковской тайны по запросам Минюста и АРМА

Предлагается законодательно закрепить обязательства банков раскрывать информацию о счетах запрещенных судом политических партий по запросу Министерства юстиции и об активах подсанкционных лиц по запросу АРМА.

Выехавших за границу украинских пенсионеров обяжут раз в год проходить физическую идентификацию: какие последствия непрохождения

Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается пенсионерам обязать раз в год проходить физическую идентификацию и прекращать выплаты пенсий пенсионерам, временно проживающим за границей в случае непрохождения физической идентификации.

Для преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут лучшие условия заключения

Иностранные государства отказываются экстрадировать в Украину преступников, потому что в нашем государстве нет гарантий безопасности для заключенных – депутаты предлагают держать их в улучшенных СИЗО и колониях.

  1. Суд инфо

Следователи и прокуроры обязаны подавать в суд материалы в электронной и бумажной форме — ГП ИСС

09:50, 10 июля 2023
В силу УПК следователь, дознаватель и прокурор должны подавать материалы в суд одновременно в двух формах, сообщили в госпредприятии ГСА.
Следователи и прокуроры обязаны подавать в суд материалы в электронной и бумажной форме — ГП ИСС
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что в связи с отсутствием интеграции между автоматизированной системой документооборота суда и информационно-телекоммуникационной системой досудебного расследования следователь, дознаватель, прокурор обязаны подавать в суд материалы в бумажной и электронной форме с использованием квалифицированного электронной подписи (пункт 206 Переходных положений Уголовного процессуального кодекса Украины).

«То есть суды принимают от следователей, дознавателей и прокуроров документы одновременно в двух формах, что упрощает работу работникам аппарата суда хотя бы в части отсутствия необходимости их сканировать», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, как предоставить доверенность по отдельному делу или производству в Электронном суде.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду