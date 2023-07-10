Окупанты ударили авиабомбой по месту выдачи помощи в Орехове: много пострадавших

Враг совершил военное преступление в прифронтовом Орехове.

Источник фото: Юрий Малашко

В понедельник, 10 июля, российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по городу Орехов Запорожской области в то время, когда в жилом квартале выдавали гумпомощь. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко на своем Telegram-канале.

«Рашисты совершили военное преступление в прифронтовом Орехове − ударили управляемой авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале.

Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина», - написал он.

Еще 11 ореховчан госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

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