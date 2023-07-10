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Украина должна выполнить условия для приглашения в НАТО: при чем здесь судейская добропорядочность и борьба с коррупцией

Страны-члены НАТО будут оценивать выполнение Украиной условий, которые хотя и непосредственно не определены в финальном коммюнике Саммита, однако они будут установлены в Годовой национальной программе, обычно содержащей требования по судебной реформе и мерам борьбы с коррупцией.

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В Приморском райсуде Одессы считают, что в НАБУ изобрели новый способ давления на судей.

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Опубликовано финальное коммюнике Саммита НАТО по Украине: что пообещали

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  1. Суд инфо

Обнародован информационный доклад Конституционного Суда Украины за 2022 год

14:10, 10 июля 2023
В информационном докладе можно ознакомиться с данными о деятельности КСУ за прошлый год.
Обнародован информационный доклад Конституционного Суда Украины за 2022 год
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Конституционный Суд Украины обнародовал ежегодный информационный доклад Суда за 2022 год. Об этом говорится в пресс-службе КСУ.

«В докладе можно ознакомиться с информацией о деятельности КСУ за 2022 год, в частности:

- деятельность Конституционного Суда Украины по осуществлению конституционного контроля: анализ содержания обращений, поступивших в Суд в предыдущем году, анализ актов, принятых Судом в 2022 году, а также оснований для отказа в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам;

- внесудебная деятельность: события и мероприятия, сотрудничество Суда с гражданским обществом, международное сотрудничество, научные публикации судей.

- работу Секретариата Суда, направленную на обеспечение деятельности органа конституционного контроля: финансовое обеспечение деятельности Суда, перспективы и направления его развития.

С текстом ежегодного информационного доклада можно ознакомиться на официальном веб-сайте Суда по ссылке», - говорится в сообщении.

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