Обнародован информационный доклад Конституционного Суда Украины за 2022 год

В информационном докладе можно ознакомиться с данными о деятельности КСУ за прошлый год.

Конституционный Суд Украины обнародовал ежегодный информационный доклад Суда за 2022 год. Об этом говорится в пресс-службе КСУ.

«В докладе можно ознакомиться с информацией о деятельности КСУ за 2022 год, в частности:

- деятельность Конституционного Суда Украины по осуществлению конституционного контроля: анализ содержания обращений, поступивших в Суд в предыдущем году, анализ актов, принятых Судом в 2022 году, а также оснований для отказа в открытии конституционных производств по делам по конституционным жалобам;

- внесудебная деятельность: события и мероприятия, сотрудничество Суда с гражданским обществом, международное сотрудничество, научные публикации судей.

- работу Секретариата Суда, направленную на обеспечение деятельности органа конституционного контроля: финансовое обеспечение деятельности Суда, перспективы и направления его развития.

С текстом ежегодного информационного доклада можно ознакомиться на официальном веб-сайте Суда по ссылке», - говорится в сообщении.

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