10 июля: какой сегодня праздник и главные события

10 июля в Украине и мире празднуют Международный день горожан.

В понедельник, 10 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

10 июля в Украине и мире празднуют Международный день горожан. Неофициальный праздник, который ежегодно выпадает на второй понедельник июля. Главной его целью является привлечение внимания к проблемам и желаниям горожан.

Также 10 июля День племянников и племянниц. Событие было начато пользователем Facebook 2010 года, чтобы привлечь внимание теток и дядей к племянникам или племянницам, привлечь их к времяпрепровождению вместе. Вы можете воспользоваться возможностью и пообщаться с родными, позвонить им или устроить совместную прогулку.

А еще 10 июля празднуют День рождения футбольного свистка. Именно в этот день 1878 во время футбольного матча в Великобритании был впервые использован свисток. К этому судьи, как правило, кричали, но это было не очень эффективно. Есть версия, что использовал свисток судья-полицейский, который во время особо важного момента решил воспользоваться служебным аксессуаром. Оказалось, что это очень удобный способ воздействия на футболистов.

10 июля День пикника с плюшевым мишкой. Неофициальный, но очень интересный и веселый праздник, наибольшей популярностью отличающийся в США, Австралии и Канаде. Интересна история его возникновения. Считается, что праздник был создан в честь вышедшей в 1907 году композиции Teddy Bear's Picnic. Одно время она была очень популярной. Незадолго до этого, в 1903 году, мир увидел популярную игрушку «Тедди».

Какой сегодня церковный праздник

10 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Самсона. Он родился в достаточно богатой и знатной римской семье, с юности изучал врачебное дело. Рано понял, что призвание в медицине он получил для того, чтобы помогать нуждающимся. Поэтому в дом Самсона часто приходили бедняки, которые не могли заплатить за лечение.

Календарь важных событий за 10 июля:

1547 год – в Королевстве Франция происходит последняя официально разрешенная королем дуэль;

1609 год – немецкие католические князья создают Католическую лигу для борьбы с Реформацией;

1651 год – под Берестечком заканчивается битва между армией Речи Посполитой и союзным казацко-татарским войском;

1878 год – в Англии футбольный арбитр впервые использует на поле свисток (до этого судьи кричали);

1943 год — войска Великобритании и США высаживаются на острове Сицилия;

1949 год — в результате землетрясения погибает таджикский город Хаит населением более 20 000 человек, а также несколько кишлаков возле него;

1985 год — французские спецслужбы затапливают корабль Rainbow Warrior, принадлежавший организации «Гринпис»;

1991 год — ночью этого дня неизвестные взрывают два памятника — Степану Бандере в селе Старый Угринов (Ивано-Франковская обл.) и Евгению Коновальцу в селе Зашков (Львовская обл.);

1994 год – Леонид Кучма становится Президентом Украины.

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