10 липня: яке сьогодні свято та головні події

10 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день містян.

У понеділок, 10 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

10 липня в Україні і світі святкують Міжнародний день містян. Неофіційне свято, яке щороку припадає на другий понеділок липня. Головною його метою є привернення уваги до проблем та бажань містян.

Також 10 липня День племінників та племінниць. Подія була започаткована користувачем Facebook 2010 року, щоб привернути увагу тіток і дядьків до племінників чи племінниць, залучити їх до проведення часу разом. Ви можете скористатися можливістю та поспілкуватися з рідними людьми, зателефонувати їм чи влаштувати спільну прогулянку.

А ще 10 липня святкують День народження футбольного свистка. Саме цього дня 1878 року під час футбольного матчу у Великій Британії було вперше використано свисток. До цього судді зазвичай кричали, але це було не дуже ефективно. Існує версія, що використав свисток суддя-поліціянт, який під час особливо важливого моменту вирішив скористатися службовим аксесуаром. Виявилося, що це дуже зручний метод впливу на футболістів.

10 липня День пікніку з плюшевим ведмедиком. Неофіційне, але дуже цікаве та веселе свято, яке найбільшою популярністю відрізняється в США, Австралії та Канаді. Цікава історія його виникнення. Вважається, що свято створили на честь композиції Teddy Bear’s Picnic, яка вийшла 1907 року. У свій час вона була дуже популярною. Незадовго до цього, 1903 року, світ побачив популярну іграшку «Тедді».

Яке сьогодні церковне свято

10 липня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Самсона. Він народився у доволі багатій та знатній римській родині, з юності вивчав лікарську справу. Рано збагнув, що покликання до медицини він отримав для того, щоб допомагати нужденним. Тому до будинку Самсона часто приходили бідняки, які не могли заплатити за лікування.

Календар важливих подій за 10 липня:

1547 рік — у Королівстві Франція відбувається остання офіційно дозволена королем дуель;

1609 рік — німецькі католицькі князі створюють Католицьку лігу для боротьби з Реформацією;

1651 рік — під Берестечком закінчується битва між армією Речі Посполитої і союзним козацько-татарським військом;

1878 рік — в Англії футбольний арбітр вперше використовує на полі свисток (до цього судді кричали);

1943 рік — війська Великої Британії та США висаджуються на острові Сицилія;

1949 рік — внаслідок землетрусу гине таджицьке місто Хаїт населенням понад 20 000 осіб, а також декілька кишлаків біля нього;

1985 рік — французькі спецслужби затоплюють корабель Rainbow Warrior, що належав організації «Грінпіс»;

1991 рік — вночі цього дня невідомі підіривають два пам'ятники — Степанові Бандері у селі Старий Угринів (Івано-Франківська обл.) та Євгену Коновальцю у селі Зашків (Львівська обл.);

1994 рік — Леонід Кучма стає Президентом України.

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