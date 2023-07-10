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Україна повинна виконати умови для запрошення до НАТО: до чого тут суддівська доброчесність та боротьба з корупцією

Країни-члени НАТО будуть оцінювати виконання Україною умов, які хоча й безпосередньо не визначені у фінальному комюніке Саміту, однак будуть встановлені у Річній національній програмі, яка зазвичай містить вимоги щодо судової реформи і заходів боротьби з корупцією.

Суддя поскаржився на детективів НАБУ, які розгромили його кабінет, забрали телефон і особисті гроші

У Приморському райсуді Одеси вважають, що в НАБУ винайшли новий спосіб тиску на суддів.

Депутати хочуть виключити з Кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю незаконне збагачення.

ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.

Опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли

Стало відомо, що передбачено у фінальному документі Саміту стосовно України: члени НАТО продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки.

  1. Суспільство

Який радіаційний фон і стан повітря в Києві 10 липня: відомі показники

10:18, 10 липня 2023
Радіаційний фон у всьому місті – в нормі.
Який радіаційний фон і стан повітря в Києві 10 липня: відомі показники
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Станом на ранок 10 липня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,12 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 26 (низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 14 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 22 (дуже низький рівень забрудненості).

Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.

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