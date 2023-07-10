Україна повинна відповідати вимогам для вступу в НАТО — Байден

Президент США заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО.

Фото: president.gov.ua

Президент США Джо Байден вважає, що Україна не готова до членства в НАТО. За його словами, війна має закінчитися, перш ніж Альянс зможе розглянути питання включення України. Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

«Я не думаю, що вона готова до членства в НАТО. Я не думаю, що в НАТО існує одностайність щодо того, чи вводити Україну в сімʼю НАТО зараз, у цей момент, у розпал війни.

Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла отримати право на вступ до НАТО.

Але я думаю, що передчасно говорити, закликати до голосування зараз, тому що необхідно виконати інші вимоги, включаючи демократизацію та деякі з цих питань», — заявив Байден.

Він розповів, що докладно говорив із Президентом України Володимиром Зеленським з цього питання і пообіцяв, що США й надалі діятимуть задля безпеки та озброєння України.

«Я думаю, що ми повинні прокласти раціональний шлях, щоб Україна могла претендувати на вступ до НАТО», — додав він. У довгостроковій перспективі Байден сказав, що Україна приєднається до Альянсу, додавши: «НАТО — це політика відкритих дверей, ми не збираємося їх закривати».

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