Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Україна повинна виконати умови для запрошення до НАТО: до чого тут суддівська доброчесність та боротьба з корупцією

Країни-члени НАТО будуть оцінювати виконання Україною умов, які хоча й безпосередньо не визначені у фінальному комюніке Саміту, однак будуть встановлені у Річній національній програмі, яка зазвичай містить вимоги щодо судової реформи і заходів боротьби з корупцією.

Суддя поскаржився на детективів НАБУ, які розгромили його кабінет, забрали телефон і особисті гроші

У Приморському райсуді Одеси вважають, що в НАБУ винайшли новий спосіб тиску на суддів.

Депутати хочуть виключити з Кримінального кодексу статтю про незаконне збагачення

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує депутатам ухвалити у другому читанні та в цілому законопроєкт, яким пропонується виключити з Кримінального кодексу статтю незаконне збагачення.

ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.

Опубліковано фінальне комюніке Саміту НАТО щодо України: що пообіцяли

Стало відомо, що передбачено у фінальному документі Саміту стосовно України: члени НАТО продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки.

  1. В Україні

Україні потрібні чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО — Зеленський

09:34, 10 липня 2023
Зеленський пояснив, що Україна хоче отримати на саміті НАТО.
Україні потрібні чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО — Зеленський
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна на саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня, очікує отримати від країн-учасниць Північноатлантичного альянсу надійні та чіткі гарантії безпеки на період, доки держава не увійде до блоку. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю ABC News.

Він зазначив, що інакше не бачить резону у зустрічі у столиці Литви, оскільки «не хоче їхати до Вільнюсу заради розваги».

 «Україна має отримати чіткі гарантії безпеки, доки вона не в НАТО. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше - це чергова політика», - сказав Президент.

Також Зеленський розповів про роботу із партнерами над гарантіями безпеки України.

«Ми також працюємо над допомогою нашим партнерам, щоб ті дійшли певних висновків напередодні саміту», - сказав він.

Президент наголосив, що українська сторона «хотіла б мати всі рішення на саміті».

«У такому разі, очевидно, я буду там і робитиму все, що я можу», - заявив Зеленський.

Раніше президент США заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Мельников
    Руслан Мельников
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Богатир
    Костянтин Богатир
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду
  • Тарас Андрейчук
    Тарас Андрейчук
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Людмила Шарко
    Людмила Шарко
    суддя Господарського суду Харківської області