Україні потрібні чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО — Зеленський

Зеленський пояснив, що Україна хоче отримати на саміті НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна на саміті НАТО у Вільнюсі, який запланований на 11-12 липня, очікує отримати від країн-учасниць Північноатлантичного альянсу надійні та чіткі гарантії безпеки на період, доки держава не увійде до блоку. Про це Глава держави сказав в інтерв'ю ABC News.

Він зазначив, що інакше не бачить резону у зустрічі у столиці Литви, оскільки «не хоче їхати до Вільнюсу заради розваги».

«Україна має отримати чіткі гарантії безпеки, доки вона не в НАТО. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше - це чергова політика», - сказав Президент.

Також Зеленський розповів про роботу із партнерами над гарантіями безпеки України.

«Ми також працюємо над допомогою нашим партнерам, щоб ті дійшли певних висновків напередодні саміту», - сказав він.

Президент наголосив, що українська сторона «хотіла б мати всі рішення на саміті».

«У такому разі, очевидно, я буду там і робитиму все, що я можу», - заявив Зеленський.

Раніше президент США заявив, що Україна не готова до вступу в НАТО.

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