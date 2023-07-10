Украине нужны четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО — Зеленский

Зеленский объяснил, что Украина хочет получить на саммите НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна на саммите НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля, ожидает получить от стран-участниц Североатлантического альянса надежные и четкие гарантии безопасности на период, пока государство не войдет в блок. Об этом он сказал в интервью ABC News.

Глава государства отмечает, что в противном случае не видит резона во встрече в столице Литвы, так как «не хочет ехать в Вильнюс ради развлечения».

«Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл. В противном случае - это очередная политика», - сказал Президент.

Также Зеленский рассказал о работе с партнерами над гарантиями безопасности Украины.

«Мы также работаем над помощью нашим партнерам, чтобы те пришли к определенным выводам в преддверии саммита», - сказал он.

Президент подчеркнул, что украинская сторона «хотела бы иметь все решения на саммите».

«В таком случае, очевидно, я буду там и буду делать все, что я могу», - заявил Зеленский.

Ранее президент США заявил, что Украина не готова к вступлению в НАТО.

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