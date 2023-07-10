Минюст объявил о формировании состава секций по проблемам судебной экспертизы

Обнародовали объявление о формировании состава секций научно-консультативного и методического совета по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции.

Министерство юстиции Украины сообщило, что объявляет о формировании состава секций научно-консультативного и методического совета по проблемам судебной экспертизы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

«Відповідно до пунктів 3.2, 3.4 Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.03.2012 № 470/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 02.06.2023 № 2111/5 (далі – Положення), Міністерство юстиції України оголошує про формування складу секцій науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – НКМР).

До складу секцій НКМР, зокрема входять судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п'яти років (не більше двох осіб), і протягом останнього року не притягувалися до дисциплінарної відповідальності.

Звертаємо увагу, що під час вирішення питання щодо включення до складу секції атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, враховується стаж практичної роботи судового експерта, кількість проведених експертиз за останній рік, опублікованих наукових праць тощо.

З огляду на викладене, судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, та які виявили бажання бути членами секцій НКМР, та відповідають зазначеним вимогам, слід подати до Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України пропозицію, у якій зазначити:

власне ім’я, прізвище, стаж практичної роботи судового експерта, кількість проведених експертиз за останній рік, опублікованих наукових праць, контактні дані (мобільний телефон, адреса електронної пошти), назва секції НКМР.

Пропозиції будуть прийматися Департаментом експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України на електронну адресу: [email protected], у термін до 01.08.2023 року», - сказано в сообщении.

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