Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Выехавших за границу украинских пенсионеров обяжут раз в год проходить физическую идентификацию: какие последствия непрохождения

Кабмин зарегистрировал законопроект, которым предлагается пенсионерам обязать раз в год проходить физическую идентификацию и прекращать выплаты пенсий пенсионерам, временно проживающим за границей в случае непрохождения физической идентификации.

Для преступников, которых Украина требует выдать у иностранных государств, будут лучшие условия заключения

Иностранные государства отказываются экстрадировать в Украину преступников, потому что в нашем государстве нет гарантий безопасности для заключенных – депутаты предлагают держать их в улучшенных СИЗО и колониях.

Экс-замглавы таможни Черкасский, которого почти 2 месяца не могли уволить, просит суд восстановить его в должности

Бывший заместитель председателя Государственной таможенной службы Руслан Черкасский, которого почти 2 месяца не могли уволить с должности, просит Киевский окружной административный суд восстановить его в должности.

Кабмин на время военного положения ограничил наценку на отечественные яйца, батон, молоко

Министры приняли постановление, которым ограничили 10% уровень наценки на отечественную муку, батон, яйца категории C1, молоко пастеризованное 2,5% жирности.

Госорганы больше не смогут произвольно освобождать от уплаты судебного сбора

В законе о судебном сборе предусмотрено ограничение, по которому правки к нему смогут вносить только по определенной процедуре.

  1. В Украине

Минюст объявил о формировании состава секций по проблемам судебной экспертизы

09:15, 10 июля 2023
Обнародовали объявление о формировании состава секций научно-консультативного и методического совета по проблемам судебной экспертизы при Министерстве юстиции.
Минюст объявил о формировании состава секций по проблемам судебной экспертизы
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Министерство юстиции Украины сообщило, что объявляет о формировании состава секций научно-консультативного и методического совета по проблемам судебной экспертизы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

 «Відповідно до пунктів 3.2, 3.4 Положення про науково-консультативну та методичну раду з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 27.03.2012 № 470/5, у редакції наказу Міністерства юстиції України від 02.06.2023 № 2111/5 (далі – Положення), Міністерство юстиції України оголошує про формування складу секцій науково-консультативної та методичної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України (далі – НКМР).

До складу секцій НКМР, зокрема входять судові експерти, які не є працівниками державних спеціалізованих установ та мають стаж практичної роботи судового експерта не менше п'яти років (не більше двох осіб), і протягом останнього року не притягувалися до дисциплінарної відповідальності.

Звертаємо увагу, що під час вирішення питання щодо включення до складу секції атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, враховується стаж практичної роботи судового експерта, кількість проведених експертиз за останній рік, опублікованих наукових праць тощо.

З огляду на викладене, судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, та які виявили бажання бути членами секцій НКМР, та відповідають зазначеним вимогам, слід подати до Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України пропозицію, у якій зазначити:

власне ім’я, прізвище, стаж практичної роботи судового експерта, кількість проведених експертиз за останній рік, опублікованих наукових праць, контактні дані (мобільний телефон, адреса електронної пошти), назва секції НКМР.

Пропозиції будуть прийматися Департаментом експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції України на електронну адресу: [email protected], у термін до 01.08.2023 року», - сказано в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Петро Панталієнко
    Петро Панталієнко
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Юрій Пасічник
    Юрій Пасічник
    заступник голови Кіровоградського окружного адміністративного суду