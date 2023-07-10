В Польше автобус с украинцами попал в смертельную ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия в Польше один человек погиб на месте, еще восемь - получили ранения.

В Польше автобус, который вез группу граждан из Украины, врезался в грузовик, стоявший на обочине, передает TVP3.

Авария случилась в ночь на 9 июля возле города Хелма.

По предварительным данным, украинский автобус, который направлялся в сторону границы, совершил наезд на припаркованный на обочине грузовик.

В результате ДТП погибла 33-летняя женщина, еще восемь граждан Украины, которые ехали на автобусе, госпитализировали.

После осмотра выяснилось, что два человека имеют телесные повреждения.

Местная полиция сообщила, что 44-летний украинец, который управлял автобусом, был трезвым.

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