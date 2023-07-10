У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП

У Польщі автобус, який групу громадян з України, врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі, передає TVP3.
Аварія сталася у ніч на 9 липня біля міста Хелма.
За попередніми даними, український автобус, який прямував у бік кордону, здійснив наїзд на припарковану на узбіччі вантажівку.
Унаслідок ДТП загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, госпіталізували.
Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.
У поліції зазначили, що 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезим.
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