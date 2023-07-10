У Польщі автобус з українцями потрапив у смертельну ДТП

В результаті дорожньо-транспортної пригоди у Польщі одна людина загинула на місці, ще вісім - отримали поранення.

У Польщі автобус, який групу громадян з України, врізався у вантажівку, що стояла на узбіччі, передає TVP3.

Аварія сталася у ніч на 9 липня біля міста Хелма.

За попередніми даними, український автобус, який прямував у бік кордону, здійснив наїзд на припарковану на узбіччі вантажівку.

Унаслідок ДТП загинула 33-річна жінка, ще вісьмох громадян України, які їхали автобусом, госпіталізували.

Після огляду з'ясувалося, що двоє людей мають тілесні ушкодження.

У поліції зазначили, що 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезим.

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