Є сигнал, що в росії може бути новий заколот — Зеленський

Зеленський зазначив, що у Путіна немає військової сили всередині росії.

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в росії може повторитися заколот. Про це він сказав в інтерв’ю ABC News, коментуючи заколот «вагнерівців» у рф 23-24 червня.

«Є сигнал, що в росії може бути ще один заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот», - сказав він.

«У Путіна немає військової сили всередині росії, і його цивільне населення не захищене», - зазначив Глава держави.

Зеленський заявив, що першочерговою метою Євгена Пригожина, який вчинив заколот у росії, було стати «політичною фігурою», і йому це вдалося.

«Чому він (Пригожин – ред.) зупинився? Ну, я точно не знаю», – додав Зеленський.

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