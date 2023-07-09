Кабмін на час воєнного стану обмежив націнку на вітчизняні яйця, батон, молоко

Урядовці продовжили на час воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на окремі вітчизняні товари.

Фото: teren.in.ua

Кабінет міністрів продовжив на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування державне регулювання цін на вітчизняні борошно, батон, яйця категорії C1. Відповідне рішення закріплене постановою уряду №650 від 19 червня.

Зазначеним документом урядовці встановили, що з 1 липня на період воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування граничний рівень торговельної надбавки (націнки) на такі вітчизняні товари: борошно пшеничне вищого сорту, молоко пастеризоване жирністю 2,5 відсотка (у плівці), хліб житньо-пшеничний, яйця курячі категорії С1, птиця (тушки курячі, четвертини тушки курячої), батон та олія соняшникова рафінована.

Водночас встановлено, що в разі якщо зазначені продукти будуть марковані як органічні вони не потраплять під регулювання.

Цим же документом урядовці встановили, що супермаркети та інші гуртові покупці зобов’язані розраховуватися за товари, націнку на які обмежено, а також гречку, цукор, вермішель, масло 72,5% жирності, мінеральну воду протягом 10 днів з дня виставлення за них рахунків

Цією ж постановою урядовці визнали такими, що втратили чинність низку постанов у зв’язку з завершенням карантину.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 1 липня в Україні завершився COVID-карантин.

Автор: Ярослав Конощук

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