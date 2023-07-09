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Нацбанк поки не штрафував банки та обмінники за відмову приймати «старі» долари

За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, питання вирішувалися у робочому порядку, однак санкції потенційно можуть бути застосовані.

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Нацбанк поки не штрафував банки та обмінники за відмову приймати «старі» долари

20:38, 9 липня 2023
За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника, питання вирішувалися у робочому порядку, однак санкції потенційно можуть бути застосовані.
Нацбанк поки не штрафував банки та обмінники за відмову приймати «старі» долари
Фото: nsirogozy.city
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Національний банк наразі не штрафував банки та обмінні пункти за відмову приймати «старі» долари. Про це під час засідання комітету з питань податкової та митної політики заявив заступник голови Національного банку Дмитро Олійник.

За його словами проблемні питання щодо «старих доларів» «вирішувалися у робочому порядку».

«Жодних санкцій не застосовувалося», - зазначив Олійник

Водночас заступник голови Нацбанку зазначив, що розпочалися перевірки обмінних пунктів за підсумками яких можуть бути вжиті санкції стосовно фінансових установ. Олійник нагадав, що за це Нацбанк має право оштрафувати обмінник чи позбавити ліцензії.

На репліку про те, чому Нацбанк не планує перевірки банків у зв’язку з відмовою приймати «старі» долари, заступник голови правління НБУ Дмитро Олійник зазначив, що переважна більшість скарг стосується обмінників.

«По банках 1-3 скарги, Решта – небанк», - зазначив Олійник

Говорячи про ситуацію з прийомом «старих» доларів заступник голови Нацбанку Юрій Гелетій підтвердив, що є поодинокі випадки відмови банків приймати «зношені» долари.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», Нацбанк зобов'язав банки та обмінники приймати старі чи зношені банкноти.

Автор Ярослав Конощук

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