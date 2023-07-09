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ВАКС знову зменшив заставу для екснардепа Микитася, однак продовжив строк тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд продовжив на 60 днів тримання під вартою обвинуваченого у наданні хабара ексдепутата Максима Микитася, однак зменшив йому розмір застави вдвічі.

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Стало відомо, що передбачено у фінальному документі Саміту стосовно України: члени НАТО продовжуватимуть підтримувати та переглядати прогрес України у сфері оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи сектора безпеки.

Реформа у сфері верховенства права та належного управління, — Білий дім озвучив умови для запрошення України до НАТО

Білий дім заявив, що вступ України до НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним і потрібно проводити реформи, зокрема, судову, - CNN.

ВАКС продовжив на 60 днів тримання під вартою ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва з можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, підтримане прокурорами САП та продовжив на 2 місяці строк тримання під вартою підозрюваного в отриманні хабара ексголови Верховного Суду Всеволода Князева з можливістю внесення застави.

До судді підійшов незнайомий та повідомив, що хоче з ним розібратись

Суддя розцінив слова невідомого як загрозу для себе і своєї сім’ї .

  1. У світі

Компанія Wizz Air зняла з рейсу бійця ЗСУ з протезом: подробиці скандалу

21:22, 9 липня 2023
Авіакомпанія Wizz Air згодом вибачилася, що зняла з літака українського солдата з протезом.
Компанія Wizz Air зняла з рейсу бійця ЗСУ з протезом: подробиці скандалу
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Представники угорської авіакомпанії Wizz Air в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва не пустили на літак українського військовослужбовця-ветерана з протезом, який прямував до України. Згодом компанія вибачилася за інцидент на своїй сторінці у Тwitter.

«Просимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави», - йдеться у повідомленні.

У Wizz Air зауважили, що першим пріоритетом для авіакомпанії є безпека, співробітники мають перевіряти готовність пасажирів для польоту.

«Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і його посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту», - зазначили у повідомленні.

Раніше видання Nexta у Тwitter повідомило, що у ветерана ампутована нога внаслідок поранення на війні, замість неї стоїть протез. Військовий заявив, що не міг сидіти на своєму місці у літаку через протез. Він хотів потрапити до Варшави, а згодом в Україну до своєї родини.

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