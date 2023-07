Компанія Wizz Air зняла з рейсу бійця ЗСУ з протезом: подробиці скандалу

Представники угорської авіакомпанії Wizz Air в ізраїльському аеропорту Тель-Авіва не пустили на літак українського військовослужбовця-ветерана з протезом, який прямував до України. Згодом компанія вибачилася за інцидент на своїй сторінці у Тwitter.

«Просимо вибачення за викликане невдоволення щодо ситуації з пасажиром на нашому нещодавньому рейсі з Тель-Авіва до Варшави», - йдеться у повідомленні.

У Wizz Air зауважили, що першим пріоритетом для авіакомпанії є безпека, співробітники мають перевіряти готовність пасажирів для польоту.

«Якщо є будь-які ознаки того, що пасажир має захворювання, яке може поставити його життя під загрозу під час польоту, ми зобов’язані відмовити йому в посадці. У цьому випадку це було важке, але необхідне рішення, прийняте з огляду на безпеку пасажира. Йому надали воду, і його посадили на місце в очікуванні допомоги персоналу аеропорту», - зазначили у повідомленні.

Раніше видання Nexta у Тwitter повідомило, що у ветерана ампутована нога внаслідок поранення на війні, замість неї стоїть протез. Військовий заявив, що не міг сидіти на своєму місці у літаку через протез. Він хотів потрапити до Варшави, а згодом в Україну до своєї родини.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



He was crying and yelling "how am I going to… pic.twitter.com/zc55g1DKm6