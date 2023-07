Компания Wizz Air сняла с рейса бойца ВСУ с протезом: подробности скандала

Сотрудники венгерской авиакомпании Wizz Air в израильском аэропорту Тель-Авива не пустили на самолет украинского военнослужащего-ветерана с протезом, который направлялся в Украину. Позже компания извинилась за инцидент на своей странице в Тwitter.

«Просим прощения за вызванное недовольство по поводу ситуации с пассажиром на нашем недавнем рейсе из Тель-Авива в Варшаву», - говорится в сообщении.

В Wizz Air отметили, что первым приоритетом для авиакомпании является безопасность, сотрудники должны проверять готовность пассажиров к полету.

«Если есть какие-либо признаки того, что пассажир имеет заболевание, которое может поставить его жизнь под угрозу во время полета, мы обязаны отказать ему в посадке. В этом случае это было тяжелое, но необходимое решение, принятое ввиду безопасности пассажира. Ему предоставили воду, и его посадили на место в ожидании помощи персонала аэропорта», - отметили в сообщении.

Ранее издание Nexta в Twitter сообщало, что у ветерана ампутированная нога вследствие ранения на войне, вместо нее стоит протез. Военный заявил, что не мог сидеть на своем месте в самолете из-за протеза. Он хотел попасть в Варшаву, а позже в Украину к своей семье.

A #Ukrainian veteran was forced to leave a flight from Tel Aviv to Warsaw



The man in the video could not sit in his seat because of his prosthesis. He said he lost his leg in the war and he was flying home to his family in #Ukraine.



