На Закарпатье 26-летний турист сорвался в обрыв и погиб

26-летний турист из Бахмута сорвался в обрыв, и, несмотря на попытки спасателей спасти его жизнь, мужчина скончался.

Фото: Главное управление ГСЧС Украины в Закарпатской области

26-летний житель Бахмута умер во время туристического маршрута в горной местности неподалеку от села Круглый на Раховщине.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Закарпатской области, в Службу спасения обратился отец парня. Он сообщил о плохом самочувствии сына и передал его координаты.

На помощь выдвинулись горные спасатели из Квасов и Выдрички. На месте они обнаружили лишь личные вещи и телефон туриста. Впоследствии мужчину нашли в нескольких метрах в обрыве в тяжелом состоянии.

Спасатели вытащили его оттуда, оказали домедицинскую помощь и транспортировали к автомобилю. Во время транспортировки у пострадавшего остановилось дыхание. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти его не удалось.

Тело погибшего доставили в Тячев и передали правоохранителям.

