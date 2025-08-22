На Закарпатті 26-річний турист зірвався в урвище й загинув

26-річний турист із Бахмута зірвався в урвище, і попри спроби рятувальників врятувати його життя, чоловік помер.

26-річний житель Бахмута помер під час туристичного маршруту в гірській місцевості поблизу села Круглий на Рахівщині.

Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Закарпатській області, до Служби порятунку звернувся батько хлопця. Він повідомив про погане самопочуття сина та передав його координати.

На допомогу вирушили гірські рятувальники з Квасів та Видрички. На місці вони виявили лише особисті речі та телефон туриста. Згодом чоловіка знайшли за кілька метрів у прірві у тяжкому стані.

Рятувальники витягнули його, надали домедичну допомогу та транспортували до автомобіля. Під час транспортування у постраждалого зупинилося дихання. Незважаючи на проведені реанімаційні заходи, врятувати його не вдалося.

Тіло загиблого доставили до Тячева та передали правоохоронцям.