У застосунку Армія+ обробили 800 тисяч електронних рапортів – ТОП-5 найпопулярніших

14:09, 22 серпня 2025
Електронні рапорти в «Армія+» скоротили час обробки на 8 тисяч тижнів.
З моменту запуску функціоналу електронних рапортів у застосунку «Армія+» оброблено 800 тисяч документів, повідомило Міністерство оборони України. Найпопулярнішим є рапорт на щорічну відпустку, який становить 26% від загальної кількості.

За даними Міноборони, з травня 2025 року кількість оброблених рапортів щомісяця зростала на 80–90 тисяч, а в липні-серпні цей показник досяг 140 тисяч. Загалом за чотири місяці кількість рапортів збільшилася на 60%:

  • травень – 490 тисяч;
  • червень – 580 тисяч (+90 тисяч);
  • липень – 660 тисяч (+80 тисяч);
  • серпень – 800 тисяч (+140 тисяч).

Серед найпоширеніших рапортів, крім відпускних, є оздоровчі (24%), зміна місця служби в ЗСУ (19%), отримання довідки Ф5 (10%) та приймання посади (2%). Майже 60% рапортів погоджують, а у разі відхилення система вказує причину, щоб військовий міг подати документ повторно.

Застосунок «Армія+» заощадив 8016 тижнів на обробку рапортів, що дозволяє військовим витрачати більше часу на відпочинок чи навчання. Функціонал електронних рапортів запустили 8 серпня 2024 року. Наразі оцифровано 42 види рапортів, якими користуються 1500 військових частин.

Міноборони Армія+

