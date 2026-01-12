У Києві без тепла залишаються майже 800 будинків — Кличко

Після масованої російської атаки у столиці тривають цілодобові роботи з відновлення теплопостачання, наразі без тепла залишаються майже 800 будинків.

Фото: Віталій Кличко

У столиці України станом на зараз без теплопостачання залишаються близько 800 житлових будинків. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

За його словами, найбільше постраждали будинки в Печерському районі, а також у частині Голосіївського та Солом’янського районів. В інших районах міста подачу теплоносія вже вдалося відновити.

Мер нагадав, що після останньої масованої атаки ворога пошкодження міської інфраструктури призвели до припинення теплопостачання загалом у близько 6 тисяч багатоповерхових будинків Києва.

Кличко наголосив, що аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово. Водночас ситуація з енергопостачанням у столиці залишається вкрай складною.

