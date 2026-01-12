В Киеве без тепла остаются почти 800 домов — Кличко
В столице Украины на данный момент без теплоснабжения остаются около 800 жилых домов. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
По его словам, больше всего пострадали дома в Печерском районе, а также в части Голосеевского и Соломенского районов. В других районах города подачу теплоносителя уже удалось восстановить.
Мэр напомнил, что после последней массированной атаки врага повреждения городской инфраструктуры привели к прекращению теплоснабжения в целом в около 6 тысяч многоэтажных домов Киева.
Кличко подчеркнул, что аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно. В то же время ситуация с энергоснабжением в столице остается крайне сложной.
