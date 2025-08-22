Практика судов
  1. В Украине

В приложении Армия+ обработано 800 тысяч электронных рапортов – ТОП-5 самых популярных

14:09, 22 августа 2025
Электронные рапорты в «Армия+» сократили время обработки на 8 тысяч недель.
В приложении Армия+ обработано 800 тысяч электронных рапортов – ТОП-5 самых популярных
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С момента запуска функционала электронных рапортов в приложении «Армия+» обработано 800 тысяч документов, сообщило Министерство обороны Украины. Самым популярным является рапорт на ежегодный отпуск, который составляет 26% от общего количества.

По данным Минобороны, с мая 2025 года количество обработанных рапортов ежемесячно росло на 80–90 тысяч, а в июле-августе этот показатель достиг 140 тысяч. В целом за четыре месяца количество рапортов увеличилось на 60%:

  • май – 490 тысяч;
  • июнь – 580 тысяч (+90 тысяч);
  • июль – 660 тысяч (+80 тысяч);
  • август – 800 тысяч (+140 тысяч).

Среди самых распространенных рапортов, кроме отпускных, есть оздоровительные (24%), смена места службы в ВСУ (19%), получение справки Ф5 (10%) и принятие должности (2%). Почти 60% рапортов согласовывают, а в случае отклонения система указывает причину, чтобы военный мог подать документ повторно.

Приложение «Армия+» сэкономило 8016 недель на обработку рапортов, что позволяет военным тратить больше времени на отдых или обучение. Функционал электронных рапортов запустили 8 августа 2024 года. Сейчас оцифрованы 42 вида рапортов, которыми пользуются 1500 воинских частей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобороны Армия+

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Обязан ли суд установить наличие в действиях обвиняемого состава преступления, освобождая его от уголовной ответственности по истечении сроков давности — позиция Верховного Суда

Прокурор и представитель потерпевших утверждали, что местный суд, закрывая производство в связи с истечением сроков давности, должен был констатировать факт совершения обвиняемым инкриминируемых ему преступлений.

Верховный Суд указал, что отсутствие приказа оккупационных властей о назначении обвиняемого директором предприятия не опровергает его виновности в коллаборационной деятельности

Доводы защитника о том, что на предприятии была практика исполнения обвиняемым обязанностей директора в период его отсутствия, не были приняты судом в качестве обстоятельства, оправдывающего обвиняемого.

Помощниками судей в местных и апелляционных судах могут работать бакалавры – Совет судей Украины

Судьи самостоятельно будут решать, нужен ли им помощник бакалавр или магистр – Совет судей пытается справиться с проблемой «дефицита» помощников судей.

«Заочные» штрафы до 170 тысяч грн: бюджет может значительно пополниться за счет призывников и военнообязанных за границей

«Уголовные» штрафы будут достигать 170 тысяч грн, а для наказания необязательно физическое присутствие призывника или военнообязанного в Украине.

Совет судей Украины продлил сроки подачи документов для кандидатов на должности членов Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС — пока что не хватает кандидатов

Документы подали только два кандидата, а необходимо минимум шесть.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віта Катющенко
    Віта Катющенко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва