В приложении Армия+ обработано 800 тысяч электронных рапортов – ТОП-5 самых популярных

Электронные рапорты в «Армия+» сократили время обработки на 8 тысяч недель.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С момента запуска функционала электронных рапортов в приложении «Армия+» обработано 800 тысяч документов, сообщило Министерство обороны Украины. Самым популярным является рапорт на ежегодный отпуск, который составляет 26% от общего количества.

По данным Минобороны, с мая 2025 года количество обработанных рапортов ежемесячно росло на 80–90 тысяч, а в июле-августе этот показатель достиг 140 тысяч. В целом за четыре месяца количество рапортов увеличилось на 60%:

май – 490 тысяч;

июнь – 580 тысяч (+90 тысяч);

июль – 660 тысяч (+80 тысяч);

август – 800 тысяч (+140 тысяч).

Среди самых распространенных рапортов, кроме отпускных, есть оздоровительные (24%), смена места службы в ВСУ (19%), получение справки Ф5 (10%) и принятие должности (2%). Почти 60% рапортов согласовывают, а в случае отклонения система указывает причину, чтобы военный мог подать документ повторно.

Приложение «Армия+» сэкономило 8016 недель на обработку рапортов, что позволяет военным тратить больше времени на отдых или обучение. Функционал электронных рапортов запустили 8 августа 2024 года. Сейчас оцифрованы 42 вида рапортов, которыми пользуются 1500 воинских частей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.