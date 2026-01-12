Зеленський доручив завершити та подати на розгляд документ щодо гарантій безпеки для України від США

Президент наголосив, що це має бути документ історичного значення, і саме такого рівня текст досягає наразі.

Президент Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь переговорної групи України за підсумками контактів з американською стороною.

За його словами, сторони обговорили графік роботи на найближчі два тижні, зокрема заплановані зустрічі, підготовку документів та можливе підписання низки домовленостей.

Глава держави доручив фіналізувати та передати на розгляд на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Президент наголосив, що йдеться про текст історичного значення, який уже наближається до відповідного рівня.

Окремо обговорили пакети документів, пов’язані з відбудовою та економічним розвитком України.

Президент доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід і фахову експертизу всіх економічних аспектів майбутніх двосторонніх угод між Україною та США, а також тристоронніх домовленостей у форматі Україна – Європа – Америка.

«Визначили необхідні параметри для механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від наших партнерів. Розуміємо, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для закінчення війни», — зазначив Глава держави.

Україна сформулювала власне бачення і очікує чіткого зворотного сигналу від Росії щодо готовності припинити війну на реальних умовах.

«Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися. Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції. Аналогічні практики треба розширювати й на Росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку», — підкреслив Володимир Зеленський.

