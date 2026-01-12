  1. В Украине

Зеленский поручил завершить и подать на рассмотрение документ относительно гарантий безопасности для Украины от США

17:26, 12 января 2026
Президент подчеркнул, что это должен быть документ исторического значения, и именно такого уровня текст достигает в настоящее время.
Президент Владимир Зеленский заслушал подробный доклад переговорной группы Украины по итогам контактов с американской стороной.

По его словам, стороны обсудили график работы на ближайшие две недели, в частности запланированные встречи, подготовку документов и возможное подписание ряда договоренностей.

Глава государства поручил финализировать и передать на рассмотрение на самом высоком уровне документ относительно гарантий безопасности для Украины от Соединенных Штатов. Президент подчеркнул, что речь идет о тексте исторического значения, который уже приближается к соответствующему уровню.

Отдельно обсудили пакеты документов, связанные с восстановлением и экономическим развитием Украины.

Президент поручил премьер-министру Юлии Свириденко, вице-премьер-министру Тарасу Качке и министру Алексею Соболеву обеспечить полное сопровождение и профессиональную экспертизу всех экономических аспектов будущих двусторонних соглашений между Украиной и США, а также трехсторонних договоренностей в формате Украина – Европа – Америка.

«Определили необходимые параметры для механизмов использования средств на восстановление, которые будут поступать от наших партнеров. Понимаем, что американская сторона находится в коммуникации с Россией относительно базовой политической рамки для окончания войны», — отметил Глава государства.

Украина сформулировала собственное видение и ожидает четкого обратного сигнала от России относительно готовности прекратить войну на реальных условиях.

«Если такой готовности не будет, давление на агрессора должно и далее усиливаться. Видим правильную тактику и в отношении танкеров теневого флота, и в отношении финансовых схем, которые помогают маргинальным режимам из других частей мира обходить введенные против них санкции. Аналогичные практики необходимо расширять и на Россию — если там выберут войну, ответом мира должно стать максимальное ограничение российских экспортных доходов. Благодарю всех в мире, кто помогает нам защищать жизнь в Украине и несмотря ни на что оставаться в дипломатическом треке», — подчеркнул Владимир Зеленский.

