Авто на дружині, а земля на тещі: ВАКС стягнув активи депутата селищної ради на Київщині на суму понад 5 млн грн

Суд стягнув в дохід держави понад 5 млн грн з депутата селищної ради Броварського району.

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 5 млн грн, якими користувався депутат однієї із селищних рад Броварського району Київської області. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду, задовольнивши позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомили в САП, мова йде про автомобілі та земельні ділянки загальною вартістю понад 5 млн грн, якими фактично розпоряджався посадовець. Зокрема, суд визнав необґрунтованими активами автомобіль Volkswagen ID.4 2023 року випуску вартістю понад 1 млн грн, зареєстрований на колишню дружину депутата, а також Jaguar XF 2015 року випуску, оформлений на його повнолітнього сина. Крім того, предметом позову стали десять земельних ділянок, записаних на тещу депутата, колишню дружину та сина.

У САП зазначили, що під час аналізу майнового стану та витрат депутата селищної ради, членів його сім’ї, а також колишньої дружини і тещі встановлено, що законних доходів для придбання такого майна вони не мали.

Як зазначили в САП, ці дані були виявлені в межах розслідування тяжкого злочину у сфері охорони навколишнього природного середовища. Зібрані матеріали скерували до НАЗК.

Також у ході моніторингу було встановлено, що теща посадовця вже встигла відчужити частину земельних ділянок на користь близьких осіб. Водночас подальше їх відчуження вдалося зупинити.

