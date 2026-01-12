  1. В Україні

Авто на дружині, а земля на тещі: ВАКС стягнув активи депутата селищної ради на Київщині на суму понад 5 млн грн

17:15, 12 січня 2026
Суд стягнув в дохід держави понад 5 млн грн з депутата селищної ради Броварського району.
Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи на понад 5 млн грн, якими користувався депутат однієї із селищних рад Броварського району Київської області. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Вищого антикорупційного суду, задовольнивши позов прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Як повідомили в САП, мова йде про автомобілі та земельні ділянки загальною вартістю понад 5 млн грн, якими фактично розпоряджався посадовець. Зокрема, суд визнав необґрунтованими активами автомобіль Volkswagen ID.4 2023 року випуску вартістю понад 1 млн грн, зареєстрований на колишню дружину депутата, а також Jaguar XF 2015 року випуску, оформлений на його повнолітнього сина. Крім того, предметом позову стали десять земельних ділянок, записаних на тещу депутата, колишню дружину та сина.

У САП зазначили, що під час аналізу майнового стану та витрат депутата селищної ради, членів його сім’ї, а також колишньої дружини і тещі встановлено, що законних доходів для придбання такого майна вони не мали.

Як зазначили в САП, ці дані були виявлені в межах розслідування тяжкого злочину у сфері охорони навколишнього природного середовища. Зібрані матеріали скерували до НАЗК.

Також у ході моніторингу було встановлено, що теща посадовця вже встигла відчужити частину земельних ділянок на користь близьких осіб. Водночас подальше їх відчуження вдалося зупинити.

суд САП депутат НАЗК ВАКС конфіскація майна автомобіль

