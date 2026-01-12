Авто на жене, а земля на теще: ВАКС взыскал активы депутата поселкового совета в Киевской области на сумму более 5 млн грн

Суд взыскал в доход государства более 5 млн грн с депутата поселкового совета Броварского района.

Высший антикоррупционный суд признал необоснованными активы на сумму свыше 5 млн грн, которыми пользовался депутат одного из поселковых советов Броварского района Киевской области. Соответствующее решение приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, удовлетворив иск прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как сообщили в САП, речь идет об автомобилях и земельных участках общей стоимостью более 5 млн грн, которыми фактически распоряжался должностное лицо. В частности, суд признал необоснованными активами автомобиль Volkswagen ID.4 2023 года выпуска стоимостью более 1 млн грн, зарегистрированный на бывшую жену депутата, а также Jaguar XF 2015 года выпуска, оформленный на его совершеннолетнего сына. Кроме того, предметом иска стали десять земельных участков, записанных на тещу депутата, бывшую жену и сына.

В САП отметили, что в ходе анализа имущественного положения и расходов депутата поселкового совета, членов его семьи, а также бывшей жены и тещи установлено, что законных доходов для приобретения такого имущества у них не было.

Как сообщили в САП, эти данные были выявлены в рамках расследования тяжкого преступления в сфере охраны окружающей природной среды. Собранные материалы были направлены в НАЗК.

Также в ходе мониторинга установлено, что теща должностного лица уже успела отчужить часть земельных участков в пользу близких лиц. В то же время дальнейшее их отчуждение удалось остановить.

