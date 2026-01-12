Штраф 17 тисяч гривень — скасовано: апеляція поставила крапку у справі про «п’яне водіння»

Апеляційний суд скасував штраф та позбавлення прав за «п'яне керування».

Апеляційний суд скасував постанову Хмельницького міськрайонного суду, якою місцевого жителя було притягнуто до адміністративної відповідальності за відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння. Суд дійшов висновку, що в діях чоловіка відсутні подія та склад адміністративного правопорушення.

Як повідомили у Хмельницькому апеляційному суді, за матеріалами справи, увечері 4 вересня 2025 року в Хмельницькому поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначили, що той керував автомобілем Volkswagen з ознаками алкогольного сп’яніння. Серед таких ознак правоохоронці вказали запах алкоголю, поведінку, що не відповідала обстановці, тремтіння пальців рук та зміну кольору шкіри обличчя. Від пропозиції пройти огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Розглянувши справу, суд першої інстанції визнав доведеною його вину у порушенні пункту 2.5 Правил дорожнього руху. Відтак визнав винним за частиною першою статті 130 КУпАП, оштрафував на 17 тисяч гривень і позбавив права керування транспортними засобами строком на один рік.

Чоловік оскаржив постанову до апеляційного суду. Просив її скасувати й закрити провадження за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Запевнив, що поліцейські не зупиняли його під час керування автомобілем, позаяк він ним не керував. При цьому у матеріалах справи немає доказів – відеофіксації чи пояснень свідків – які б підтверджували факти керування або зупинки транспортного засобу.

Апеляційний суд погодився з такими доводами й задовольнив апеляційну скаргу. Суд зауважив, що частина 1 статті 130 КУпАП передбачає відповідальність, зокрема, за відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного спʼяніння. Водночас у справі відсутні докази того, що апелянт у зазначені в протоколі місце, час і дату перебував за кермом автомобіля Volkswagen.

Під час апеляційного розгляду суд дослідив відеозапис з місця події. На ньому зафіксовано, як у дворі багатоквартирного будинку поліцейські запитують чоловіка, чи керував він автомобілем. Той це заперечив, пояснивши, що не міг керувати через перелом ключиці, яка була загіпсована, і повідомив, що автомобіль припаркувала його співмешканка. Ключів від машини у чоловіка правоохоронці не знайшли.

Апеляційний суд зазначив, що акт огляду щодо наявності у водія ознак алкогольного спʼяніння, акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу "Volkswagen", на які суд першої інстанції послався, як на докази вини за ч. 1 ст. 130 КУпАП, не підтверджують факту керування водієм транспортним засобом.

«Протокол про адміністративне правопорушення, який містить виклад обставин вчинення адміністративного правопорушення, сам по собі без підтвердження іншими належними та допустимими доказами, не є беззаперечним доказом вини особи», – йдеться у постанові.

Постанова апеляційного суду у справі № 686/25994/25.

