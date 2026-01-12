  1. В Україні

Штраф 17 тисяч гривень — скасовано: апеляція поставила крапку у справі про «п’яне водіння»

18:27, 12 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апеляційний суд скасував штраф та позбавлення прав за «п'яне керування».
Штраф 17 тисяч гривень — скасовано: апеляція поставила крапку у справі про «п’яне водіння»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Апеляційний суд скасував постанову Хмельницького міськрайонного суду, якою місцевого жителя було притягнуто до адміністративної відповідальності за відмову від проходження огляду на стан алкогольного сп’яніння. Суд дійшов висновку, що в діях чоловіка відсутні подія та склад адміністративного правопорушення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили у Хмельницькому апеляційному суді, за матеріалами справи, увечері 4 вересня 2025 року в Хмельницькому поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення, у якому зазначили, що той керував автомобілем Volkswagen з ознаками алкогольного сп’яніння. Серед таких ознак правоохоронці вказали запах алкоголю, поведінку, що не відповідала обстановці, тремтіння пальців рук та зміну кольору шкіри обличчя. Від пропозиції пройти огляд на стан сп’яніння чоловік відмовився.

Розглянувши справу, суд першої інстанції визнав доведеною його вину у порушенні пункту 2.5 Правил дорожнього руху. Відтак визнав винним за частиною першою статті 130 КУпАП, оштрафував на 17 тисяч гривень і позбавив права керування транспортними засобами строком на один рік.

Чоловік оскаржив постанову до апеляційного суду. Просив її скасувати й закрити провадження за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Запевнив, що поліцейські не зупиняли його під час керування автомобілем, позаяк він ним не керував. При цьому у матеріалах справи немає доказів – відеофіксації чи пояснень свідків – які б підтверджували факти керування або зупинки транспортного засобу.

Апеляційний суд погодився з такими доводами й задовольнив апеляційну скаргу. Суд зауважив, що частина 1 статті 130 КУпАП передбачає відповідальність, зокрема, за відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного спʼяніння. Водночас у справі відсутні докази того, що апелянт у зазначені в протоколі місце, час і дату перебував за кермом автомобіля Volkswagen.

Під час апеляційного розгляду суд дослідив відеозапис з місця події. На ньому зафіксовано, як у дворі багатоквартирного будинку поліцейські запитують чоловіка, чи керував він автомобілем. Той це заперечив, пояснивши, що не міг керувати через перелом ключиці, яка була загіпсована, і повідомив, що автомобіль припаркувала його співмешканка. Ключів від машини у чоловіка правоохоронці не знайшли.

Апеляційний суд зазначив, що акт огляду щодо наявності у водія ознак алкогольного спʼяніння, акт огляду та тимчасового затримання транспортного засобу "Volkswagen", на які суд першої інстанції послався, як на докази вини за ч. 1 ст. 130 КУпАП, не підтверджують факту керування водієм транспортним засобом.

«Протокол про адміністративне правопорушення, який містить виклад обставин вчинення адміністративного правопорушення, сам по собі без підтвердження іншими належними та допустимими доказами, не є беззаперечним доказом вини особи», – йдеться у постанові.

Постанова апеляційного суду у справі № 686/25994/25.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рішення суду штраф апеляційні суди патрульна поліція

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Поновлення прокурора на посаді виключає право на вихідну допомогу: Верховний Суд

У Верховному Суді роз’яснили, чому вихідна допомога як соціальна гарантія не працює в ситуації, коли працівника поновлено на роботі рішенням суду

Зник на фронті, але не для кредитора: суд у Полтаві визначив суму боргу безвісти відсутнього військового

Суд обмежив суму стягнення фактичним обсягом прав, переданих за договорами факторингу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]