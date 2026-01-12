  1. В Украине

Штраф 17 тысяч гривен — отменен: апелляция поставила точку в деле о «пьяном вождении»

18:27, 12 января 2026
Апелляционный суд отменил штраф и лишение прав за «пьяное вождение».
Апелляционный суд отменил постановление Хмельницкого горрайонного суда, которым местного жителя привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения осмотра на состояние алкогольного опьянения. Суд пришел к выводу, что в действиях мужчины отсутствуют событие и состав административного правонарушения.

Как сообщили в Хмельницком апелляционном суде, согласно материалам дела, вечером 4 сентября 2025 года в Хмельницком полицейские составили протокол об административном правонарушении, в котором указали, что мужчина управлял автомобилем Volkswagen с признаками алкогольного опьянения. Среди таких признаков правоохранители указали запах алкоголя, поведение, не соответствующее обстановке, дрожание пальцев рук и изменение цвета кожи лица. От предложения пройти осмотр на состояние опьянения мужчина отказался.

Рассмотрев дело, суд первой инстанции признал доказанной его вину в нарушении пункта 2.5 Правил дорожного движения. В результате признал виновным по части первой статьи 130 КУоАП, оштрафовал на 17 тысяч гривен и лишил права управления транспортными средствами сроком на один год.

Мужчина обжаловал постановление в апелляционном суде. Он просил отменить его и закрыть производство за отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Указал, что полицейские не останавливали его во время управления автомобилем, поскольку он им не управлял. При этом в материалах дела отсутствуют доказательства — видеофиксация или объяснения свидетелей — которые подтверждали бы факт управления или остановки транспортного средства.

Апелляционный суд согласился с такими доводами и удовлетворил апелляционную жалобу. Суд отметил, что часть 1 статьи 130 КУоАП предусматривает ответственность, в частности, за отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в установленном порядке осмотра на состояние алкогольного опьянения. В то же время в деле отсутствуют доказательства того, что апеллянт в указанные в протоколе место, время и дату находился за рулем автомобиля Volkswagen.

Во время апелляционного рассмотрения суд исследовал видеозапись с места происшествия. На ней зафиксировано, как во дворе многоквартирного дома полицейские спрашивают мужчину, управлял ли он автомобилем. Тот это отрицал, пояснив, что не мог управлять из-за перелома ключицы, которая была загипсована, и сообщил, что автомобиль припарковала его сожительница. Ключей от машины у мужчины правоохранители не обнаружили.

Апелляционный суд указал, что акт осмотра на наличие у водителя признаков алкогольного опьянения, акт осмотра и временного задержания транспортного средства «Volkswagen», на которые суд первой инстанции ссылался как на доказательства вины по ч. 1 ст. 130 КУоАП, не подтверждают факт управления транспортным средством водителем.

«Протокол об административном правонарушении, который содержит изложение обстоятельств совершения административного правонарушения, сам по себе без подтверждения другими надлежащими и допустимыми доказательствами не является бесспорным доказательством вины лица», — говорится в постановлении.

Постановление апелляционного суда по делу № 686/25994/25.

решение суда штраф / штрафы апелляционные суды патрульная полиция

