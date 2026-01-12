  1. В Україні

На Закарпатті 7-річний хлопчик помер в реабілітаційному центрі: лікарю-педіатру оголосили підозру

17:51, 12 січня 2026
Слідчі вважають, що лікарка не забезпечила повторне стаціонарне лікування, попри важкий стан дитини.
На Закарпатті 7-річний хлопчик помер в реабілітаційному центрі: лікарю-педіатру оголосили підозру
На Закарпатті правоохоронці розслідують смерть 7-річного хлопчика в одному з реабілітаційних центрів – повідомлено про підозру лікарю-педіатру. Про це повідомляє поліція області.

Хлопчик виховувався в одному з комунальних центрів комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю.

За даними слідства, дитину було зараховано до реабілітаційного закладу у квітні 2025 року. У листопаді дитина протягом кількох тижнів перебувала у стаціонарному медичному закладі, де, за висновками медиків, хлопчик отримав комплексну консервативну терапію та був виписаний у задовільному стані.

Після повернення до реабілітаційного центру стан дитини погіршився і впродовж певного часу оцінювався як важкий. Водночас лікар-педіатр закладу не забезпечила направлення хлопчика на повторне стаціонарне лікування. Як наслідок, 4 грудня дитина померла.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі вже повідомили про підозру лікарю-педіатру. Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, що спричинило смерть дитини.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини події, зокрема вивчає дії медичних працівників стаціонарного закладу.

