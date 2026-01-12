На Закарпатті 7-річний хлопчик помер в реабілітаційному центрі: лікарю-педіатру оголосили підозру

Слідчі вважають, що лікарка не забезпечила повторне стаціонарне лікування, попри важкий стан дитини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті правоохоронці розслідують смерть 7-річного хлопчика в одному з реабілітаційних центрів – повідомлено про підозру лікарю-педіатру. Про це повідомляє поліція області.

Хлопчик виховувався в одному з комунальних центрів комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю.

За даними слідства, дитину було зараховано до реабілітаційного закладу у квітні 2025 року. У листопаді дитина протягом кількох тижнів перебувала у стаціонарному медичному закладі, де, за висновками медиків, хлопчик отримав комплексну консервативну терапію та був виписаний у задовільному стані.

Після повернення до реабілітаційного центру стан дитини погіршився і впродовж певного часу оцінювався як важкий. Водночас лікар-педіатр закладу не забезпечила направлення хлопчика на повторне стаціонарне лікування. Як наслідок, 4 грудня дитина померла.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі вже повідомили про підозру лікарю-педіатру. Її дії кваліфікували за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, що спричинило смерть дитини.

Поліція продовжує встановлювати всі обставини події, зокрема вивчає дії медичних працівників стаціонарного закладу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.