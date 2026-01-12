  1. В Украине

На Закарпатье 7-летний мальчик умер в реабилитационном центре: врачу-педиатру объявили подозрение

17:51, 12 января 2026
Следователи считают, что врач не обеспечила повторное стационарное лечение, несмотря на тяжелое состояние ребенка.
На Закарпатье 7-летний мальчик умер в реабилитационном центре: врачу-педиатру объявили подозрение
На Закарпатье правоохранители расследуют смерть 7-летнего мальчика в одном из реабилитационных центров — сообщено о подозрении врачу-педиатру. Об этом сообщает полиция области.

Мальчик воспитывался в одном из коммунальных центров комплексной реабилитации для детей с инвалидностью.

По данным следствия, ребенок был зачислен в реабилитационное учреждение в апреле 2025 года. В ноябре ребенок в течение нескольких недель находился в стационарном медицинском учреждении, где, по выводам медиков, мальчик получил комплексную консервативную терапию и был выписан в удовлетворительном состоянии.

После возвращения в реабилитационный центр состояние ребенка ухудшилось и на протяжении определенного времени оценивалось как тяжелое. В то же время врач-педиатр учреждения не обеспечила направление мальчика на повторное стационарное лечение. Как следствие, 4 декабря ребенок умер.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Следователи уже сообщили о подозрении врачу-педиатру. Ее действия квалифицировали по ч. 2 ст. 137 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних, что повлекло смерть ребенка.

Полиция продолжает устанавливать все обстоятельства происшествия, в частности изучает действия медицинских работников стационарного учреждения.

